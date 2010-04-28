Вильнев готовится к возвращению в Формулу-1 с помощью специального симулятора

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев готовится к возвращению в «Формулу-1» в специальном симуляторе. Он представляет собой помещение два фута длиной, метр в ширину и метр тридцать сантиметров в высоту, в котором имитируется нагрузка, которую испытывает пилот в кокпите болида. «Я готовлюсь к возвращению. Прошлый год показал, что команды меняют пилотов по ходу сезона. Возвращение Шумахера и де ла Росы дали понять, что в чемпионате вновь востребованы опытные гонщики. Внутри болида сильно нагружаются мышцы, особенно спина, поэтому над этим придется поработать. Тренировки не приносят радости, но нужно бороться с собой. Что касается Шумахера, уверен, что он добьется лучших результатов, чем в первой части карьеры, если не будет допускать ошибок, которые имелись в первых гонках. Возраст не имеет существенного значения. Посмотрите на хоккеистов, которые и после тридцати играют на высочайшем уровне. Если вы также голодны до побед, как Шумахер, возраст будет лишь козырем. Наше с ним преимущество – это опыт», – цитирует Вильнева Auto Motor und Sport. sports.ru