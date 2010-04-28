У польских спортсменов во Львове украли луки и стрелы

Неизвестные преступники похитили луки и стрелы у польских спортсменов-лучников, прибывших во Львов на соревнования «Олимпийские надежды», сообщает ИА «Украинские новости» со ссылкой на представителя областного управления МВД. По его словам, спортсмены поселились в общежитии, а свой инвентарь оставили в автобусе, водитель которого отказался парковаться на платной стоянке. Утром поляки обнаружили, что автобус взломан, а шесть луков, более сотни стрел и два ящика с инструментами похищены. Стоимость украденного имущества они оценили в 15 тысяч евро. В милиции пообещали раскрыть дело, следствие уже началось. «Лента.ru»