Харрисон принял вызов Дмитренко

Чемпион Европы в супертяжелом весе британец Одли Харрисон заявил, что будет рад сразиться с обязательным претендентом на его пояс украинцем Александром Дмитренко, бросившим ему вызов. «Не могу дождаться возможности защитить свой титул чемпиона Европы! – говорит Харрисон. – Александр Дмитренко — это тест, который я готов пройти в своем следующем поединке. Он входит в десятку лучших боксеров по рейтингу WBA (чемпион – Дэвид Хэй) и WBO (чемпион – Владимир Кличко). Когда я у него выиграю, я войду в десятку по трем версиям из четырех и смогу претендовать на бой за пояс чемпиона мира. Дмитренко вызвал меня на бой так, как будто я от него бегаю. Как только я восстановлюсь, мой левый кулак и его подбородок обязательно встретятся!» Напомним, Одли Харрисон 24 апреля перенес операцию на грудной мышце, которую повредил в бою против Майкла Спротта 9 апреля. Теперь Одли будет ходить с повязкой, поддерживающей руку 3 недели, а спустя 8 недель сможет начать тренировки. Полное же восстановление по прогнозам врачей продлиться 12-16 недель. «Лента.ru»