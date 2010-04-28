Олимпийский чемпион по лыжным гонкам выступит на Мировой серии покера-2010

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг намерен принять участие в главном событии Мировой серии покера (WSOP), которое пройдет в июле 2010 года в Лас-Вегасе. «Я играю в покер на протяжении нескольких лет, и моей мечтой всегда было участие в WSOP Main Event. Теперь она осуществится. Все будут думать, что один из тех, кто будет разбрасываться фишками, но я шокирую мир», – сказал Нортуг. Помимо этого, Нортуг сразится с двукратным олимпийским чемпионом Маркусом Хельнером на лыжероллерах по дорогам Лас-Вегаса, сообщает Adressa. sports.ru