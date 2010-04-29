Элтон Джон и Роб Томас примут участие в благотворительном вечере Агасси

Музыканты Элтон Джон и Роб Томас примут участие в 15-м благотворительном вечере Grand Slam for Children, организованном Фондом образования экс-первой ракетки мира Андре Агасси. «Достижение 15-летия нашего «Большого шлема» является невероятной вехой, которая стала возможна благодаря поддержке, оказываемой нам артистами и всеми, кто связан с нашим Фондом. Для нас будет большой честью, что Элтон и Роб увенчают своим выступлением наш вечер, и тем самым помогут изменить жизнь наших студентов», – цитирует Агасси РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Напомним, ежегодно в благотворительном мероприятии, в программу которого входят фуршет, аукцион и концерт, принимают участие деятели культуры и шоу-бизнеса. Спонсорские взносы участников вечера составляют от 10 000 до 85 000 долларов, а собранные средства направляются на обучение детей в Академии Агасси в Лас-Вегасе. sports.ru