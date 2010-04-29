WRC. Чемпионат мира по регби мешает проведению гонки в Новой Зеландии в 2011-м

Срок проведения Ралли Новой Зеландии, намеченный на сентябрь 2011 года, не был согласован из-за Чемпионата мира по регби, который пройдет в стране в то же время. «Нам предложили дату проведения Ралли Новой Зеландии, но из-за проведения в это время Чемпионата мира по регби она является неприемлемой. Календарь чемпионата мира напрямую зависит от возможностей транспортировки команд и оборудования, поэтому сроки доставки вынуждали нас назначить дату ралли на сентябрь-октябрь 2011 года. Однако мы не хотели бы конкурировать с чемпионатом мира по регби. Предложение пришлось отклонить. Мы разочарованы, но не все еще потеряно. Приложим максимум усилий, чтобы согласовать дату проведения ралли на сезон-2012 года. Кроме того, скоро мы отметим свой сорокалетний юбилей. Надеемся, что ближайшее Ралли Новой Зеландии пройдет на высшем уровне. Это событие очень важно для нашей страны с точки зрения международного признания», – цитирует промоутера ралли Криса Карра Aurosport. Напомним, что Ралли Новой Зеландии, наряду с Ралли Польши являлось одним из резервных этапов на сезон-2011 года. sports.ru