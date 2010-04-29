Моуринью: Победить «Барселону» вдесятером – историческое достижение

Главный тренер «Интера» Жозе Моуринью рассказал о второй полуфинальной игре против «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Это самый красивый момент моей карьеры. Это самый красивый момент для игроков, болельщиков, для меня. «Интер» 38 лет не играл в финале Кубка чемпионов. У нас не команда молодых футболистов, которые могут еще 15 лет ждать того, чтобы сыграть в финале. У нее не будет еще десяти возможностей, чтобы провести такой матч. В этом самое большое удовлетворение. Нам остается провести пять матчей во всех соревнованиях, которые будут больше, чем финалы. Сегодня мы можем веселиться, потом отсыпаться, а затем будем готовиться к игре с «Лацио» в чемпионате страны. Против «Барселоны» тяжело играть в полном составе, а если победить ее вдесятером, то это историческое достижение. Это самое приятное поражение в моей жизни. Игра получилась экстраординарной. Я хочу попросить болельщиков, чтобы они встретили эту отличную команду в аэропорту», – цитирует тренера AFP со ссылкой на телеканалы Sky Sport Italy и RAI. sports.ru