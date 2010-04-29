Чигринский: В Барселоне знают, что я могу играть в очень хороший футбол

Защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал об адаптации в каталонском клубе. «Нужно понимать один момент – я появился в команде в самом начале сезона, так что мне пришлось знакомиться с командой и учиться ее футболу по ходу. Конечно, признаю, что тоже совершал ошибки. Однако для меня самое главное – проявлять себя на тренировках. «Барселона» купила меня, потому что знала, что я могу играть в очень хороший футбол. Это вопрос времени. Уверен, что буду играть намного лучше. Гвардиола поддерживает меня, я это чувствую, это помогает мне. Но никто не может для вас ничего сделать, если вы сами себе не помогаете», – приводит слова Чигринского Goal.com.