Шпильбанд: Вижу безусловное будущее у пары Хохлова – Андреев

Как уже сообщал Sports.ru, танцевальный дуэт Яна Хохлова и Сергей Новицкий распался. Теперь Хохлова будет тренироваться в Америке и выступать с сыном Марины Зуевой – Федором Андреевым. «Я вижу безусловное будущее у этой пары. Посмотрел их в нескольких программах; произвольная получилась очень интересной, самобытной – как и сама пара. Мы с Мариной определенно хотим взяться за этот проект», – цитируют тренера Игоря Шпильбанда, раюотающего с Зуевой, «Известия». Вопрос с новой парой должна решить Федерация фигурного катания на коньках России. Именно она должна профинансировать подготовку.