Болт выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Трехкратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подтвердил свое участие в седьмом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет 8 июля в Лозанне. Всего в традиционном турнире Athletissima будет 18 дисциплин, из них 15 входят в программу новой коммерческой лиги. Болт побежит 200-метровку. Кроме него, на старт в Швейцарии выйдут шестовики Стивен Хукер, Ромэн Мэснил, Рено Лавиллени, бегуньи Шелли-Энн Фрейзер и Керрон Стюарт, копьеметатели Андреас Торкильдсен и Теро Питкямяки, барьерист Дэйрон Роблес, бегун на средние дистанции Мбулаени Мулаудзи и другие звезды. Призовой фонд этапа – более 500 тысяч долларов, сообщает официальный сайт IAAF.