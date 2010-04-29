Надаль: Играть с Кольшрайбером уже во втором круге было для меня испытанием

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, обыгравший сегодня во втором круге турнира Internazionali BNL d′Italia немца Филиппа Кольшрайбера 6:1, 6:3, поделился впечатлениями от матча и ожиданиями от своего следующего матча против Виктора Ганеску. «Это был не лучший мой матч, но тем не менее, хороший. Я играл надежно, сохранял концентрацию, а Филипп старался действовать агрессивно, но ошиблася чуть больше обычного, и это мне помогло. Я хорошо подавал, хорошо действовал на задней линии и чувствовал себя тоже хорошо. Филипп трудный соперник. Играть с ним уже во втором раунде было дня меня испытанием. Ганеску агрессивный игрок. У него хорошая подача, высокая скорость, он активно играет с задней линии и может быть очень опасен. Вчера он обыграл Монако на грунте – значит, он в хорошей форме. Мне нужно будет показать свой лучший теннис», – цитирует Надаля официальный сайт турнира.