Беккенбауэр: Месяц назад не поставил бы на «Баварию» и цента

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между мюнхенцами и «Интером». «Когда я наблюдал за победами «Интера» над «Челси», то подумал, что это команда может пройти очень далеко. Полуфинальный матч с «Барселоной» только подтвердил мои мысли. Меня впечатлила манера игры итальянцев: футболисты страховали друг друга, компактно играли в обороне, у них есть классные игроки на каждой позиции. В «Баварии» очень хорошо знают, как хорош Лусио, да и остальные футболисты «Интера» показывают необыкновенный футбол. Они команда чемпионов, очень здорово подготовленная тактически. У них сильный тренер. «Бавария» также достигла финала. Теперь мы можем одолеть любого соперника. Мы уже основательно это доказали. Месяц назад я не поставил бы на «Баварию» и цента. Осенью команда не внушала даже хоть какого-то доверия», – цитирует Беккенбауэра Football Italia.