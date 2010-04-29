Владимир Кличко получил разрешение IBF драться с Хэем

Международная федерация бокса (IBF) разрешила украинскому тяжеловесу Владимиру Кличко провести бой с британцем Дэвидом Хэем. Кличко уже начал переговоры об организации этого поединка, сообщает SPORTBOX.ru. Ранее IBF обязала украинца встретиться на ринге с россиянином Александром Поветкиным - обязательным претендентом на титул IBF. Владимир Кличко является чемпионом мира по версиям IBF и WBO (Всемирная боксерская организация), а Хэй владеет титулом WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Как рассказал председатель комиссии по организации чемпионских боев IBF Линдси Таккер, объединительный бой (такой, как Кличко - Хэй) имеет приоритет перед обязательной защитой титула. Таккер добавил, что представители Кличко уже официально сообщили, что украинский боксер начал переговоры о бое с Хэем. Если украинец и британец не договорятся, то Кличко проведет поединок с Поветкиным. Таккер выразил надежду, что украинец сначала победит Хэя, а затем встретится с российским боксером. Поветкин стал официальным претендентом на титул IBF в начале 2008 года. Его бой с Кличко был запланирован на декабрь 2008 года, но сорвался из-за тяжелой травмы голеностопа россиянина.