Хоккей. Быков назвал нового капитана сборной России

Капитаном сборной России по хоккею на Шведские хоккейные игры (29 апреля - 2 мая) назначен защитник магнитогорского «Металлурга» Виталий Атюшов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). В последние годы капитаном российской команды на крупных турнирах был Алексей Морозов, но он получил тяжелую травму плеча и выбыл из строя на несколько недель. Ассистентами Атюшова на Шведских играх будут нападающие Максим Сушинский из питерского СКА и Сергей Федоров из магнитогорского "Металлурга". 29 апреля россияне сыграют с финнами, 1 мая - со шведами, 2 мая - с чехами. Главный тренер сборной Вячеслав Быков назвал состав на Шведские игры 25 апреля. В него вошли три вратаря, восемь защитников и 15 форвардов, однако нападающие Александр Радулов и Игорь Григоренко выбыли из строя из-за травм. Радулов, скорее всего, восстановится к началу чемпионата мира в Германии (7-23 мая), а для Григоренко сезон закончен. После Шведских игр состав сборной значительно изменится, так как к команде присоединятся несколько игроков из НХЛ, чьи клубы завершили борьбу за Кубок Стэнли. В частности, в сборную России должны приехать защитник Денис Гребешков, нападающие Илья Ковальчук и Александр Фролов.