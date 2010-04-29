Китайских гимнасток лишили медалей Олимпиады в Сиднее

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил в среду женскую сборную Китая по спортивной гимнастике бронзовых медалей Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой данные на британской вещательной корпорации ВВС. Причиной такого решения стало подтверждение следствием факта подлога, когда сборная КНР доверила место в своем составе 14-летней гимнастке Дон Фансяо, в то время как допуск к участию в Олимпиаде возможен только с 16 лет. В командном зачете китаянки оказались тогда третьими после сборных Румынии и России. В сложившейся ситуации МОК принял решение отдать бронзу девушкам из национальной команды США, занявшим на тех Играх 4 место. Сама же Дон Фансяо, чье выступление на сиднейской Олимпиаде аннулировано, лишена завоеванных ею в индивидуальном зачете 6-го места в вольных упражнениях и 7-го - в опорном прыжке. Напомним, что подозрения в махинации с возрастом китаянок возникали и на Олимпиаде-2008 в Пекине, но после проведения расследования все обвинения с них были сняты.