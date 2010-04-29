Лучшей пловчихой десятилетия названа россиянка Ильченко

Журнал Международной федерации плавания (FINA) Aquatics World Magazine опубликовал список лучших атлетов прошлого десятилетия во всех плавательных дисциплинах на основании опроса 202 федераций-членов FINA, экспертов и журналистов в области водных видов спорта. Лучшей спортсменкой первого десятилетия XXI века по плаванию на открытой воде признана многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2008 года Лариса Ильченко, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания. «Русской торпеде», как прозвали волгоградскую спортсменку иностранные журналисты, было отдано 44,6% голосов. На втором месте оказалась многократная чемпионка, рекордсменка Европы и мира конца 1990-х - начала 2000-х годов в женском марафонском плавании Эдит ван Дийк (Нидерланды), за которую отдали свои голоса 26,80%. Третья - немка Бритта Камрау (10,70%). Лучшим пловцом в марафонском плавании стал бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, многократный чемпион мира Томас Лурц из Германии (35,7%), россиянин Владимир Дятчин - пятый (8,9%). Многократные чемпионы мира и Олимпийских игр американец Майкл Фелпс (75,4%) и голландка Инге де Брюйн (27,9%) возглавили списки лучших пловцов десятилетия. Среди российских спортсменов лучшими также были признаны Анастасия Давыдова в синхронном плавании, а в прыжках в воду - Дмитрий Саутин.