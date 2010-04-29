«Феррари» обвиняют в скрытой рекламе сигарет

Представитель комиссара ЕС по вопросам здоровья Джон Далли заявил, что «Мальборо» осуществляет скрытую рекламу своей продукции путем размещения на болидах «Феррари» штрих-кодов, и призвал органы власти Испании и Великобритании обратить внимание на данное нарушение закона. Член Королевского колледжа физики Джон Бриттон подтвердил эту точку зрения. «Штрих-код выглядит как нижняя половина пачки «Марлборо». Я был потрясен, это переходит все границы», – цитирует Бриттона Telegraph. «Думаю, это, несомненно, реклама. Почему именно штрих-код? Каково их объяснение?», – заявил директор центра контроля продажи табака Джерард Гастингс. Представитель компании «Филип Моррис» ответил на заявления следующим образом. «Уверены, что наше сотрудничество с «Феррари» не нарушает британский закон 2002 года о запрете на рекламу табака. Болиды, экипировка пилотов, оформление трека на Гран-при Великобритании, также как и на любом другом этапе «Формулы-1, не будет содержать рекламу табачной продукции», – цитирует представителя компании Telegraph со ссылкой на Times. Представитель Скудерии также прокомментировал ситуацию. «Штрих-код является частью оформления болида, а не скрытой рекламной компанией». Напомним, что компания «Филип Моррис», производитель марки «Мальборо» является финансовым партнером «Феррари» с 2005 года. Контракт на сумму 700 млн фунтов стерлингов был заключен до 2011 года. sports.ru