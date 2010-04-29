Рева: После ухода Грозного игроки киевского «Арсенала» облегчено вздохнули

Голкипер киевского «Арсенала» Виталий Рева прокомментировал слова экс-наставника команды Вячеслава Грозного, который после игры с «Таврией», проигранной со счётом 1:6, обвинил вратаря в том, что он выбрал ворота по ветру. «Я выбрал те ворота, которые посчитал нужным. Что касается Грозного, то в перерыве он меня спросил: «Почему ты не выбрал те ворота, в которых мы начинали игру с запорожским «Металлургом»?\" Так вот я, зная, как тренер относится к вопросам фарта, именно их и выбрал. К тому же сработал фактор солнца, которое во втором тайме мешало бы мне больше. А что касается ветра, то он имеет свойство меняться - сейчас дует в одну сторону, через полчаса в другую или вообще стихает. Честно говоря, не очень хотелось вступать в дискуссию и отвечать на необоснованные упрёки, которые прозвучали в прессе с уст Вячеслава Грозного. Понимаю, когда претензии высказывают в лицо, но не приемлю разговоров за спиной. Я работал под руководством многих тренеров - Лобановского, Бессонова, Фоменко, Заварова, и никто из них не искал в поражениях какие-то подводные течения. Лично мне импонируют те наставники, которые сразу после игры не вешают всех собак на футболистов, а ищут причину прежде всего в себе. А говорить на каждом шагу, что его «сплавили» игроки, как мне кажется, немного неэтично. Да, я совершил ошибку, которая, возможно, повлияла на дальнейший ход событий. Я это признаю. Но вы слышали, чтобы, скажем, Лобановский после проигранной игры обвинял публично своих игроков? Пришёл в себя через работу. С уходом Грозного ребята вздохнули с облегчением. За время карьеры были моменты, когда я чувствовал себя намного тяжелее психологически. После 0:5 от «Ювентуса» было гораздо хуже. Хорошо, что обыграли «Ильичёвец» - эта победа поможет нам забыть фиаско в игре с «Таврией», - приводит слова Ревы «Спорт-экспресс в Украине».