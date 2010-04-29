Моуриньо: Если не эту, то следующую Лигу чемпионов выиграем

Главный тренер «Интера» Жозе Моуринью после ответного полуфинального матча с «Барселоной» (0:1) отметил игру голкипера Жулио Сезара и высоко оценил перспективы своего клуба на успех в ближайших розыгрышах Лиги чемпионов. «Жулио Сезар сыграл потрясающе. Благодаря ему, создавалось ощущение, что мы играем в равных составах. Жаль, что я сам не смог в этот вечер выйти на поле. Я бы смотрелся отвратительно, но пролил бы кровь на «Камп Ноу», как это сделали мои подопечные. Дойти до финала Лиги чемпионов, четырежды встречаясь с «Барселоной» и дважды с «Челси»… Если мы не возьмем трофей в этом году, то возьмем в следующем. Теперь мы клуб европейского масштаба», – цитирует португальца официальный сайт УЕФА.