Таккер: Если Кличко не договорится с Хэем, будет обязан драться с Поветкиным

Председатель комиссии по организации чемпионских боев Всемирной боксерской федерации (IBF) Линдси Таккер сообщил, что команда чемпиона IBF и WBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко официально оповестила его организацию о ведении переговоров о поединке не с обязательным претендентом IBF россиянином Александром Поветкиным, а с чемпионом WBA британцем Дэвидом Хэем. «Люди Кличко сообщили мне, что в настоящее время ведут переговоры с командой чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвидом Хэем. А такой объединительный бой имеет приоритет перед обязательной защитой титула. По этой причине Кличко и ведут переговоры с командой Хэя. Если же они с британцем не договорятся, Владимир будет обязан драться с Поветкиным», – цитирует Таккера SPORTBOX.ru.