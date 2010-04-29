Формула-1. Команда «Феррари» собирает футбольную команду

Феррари собирает футбольную команду. 25 мая в Модене состоится ежегодный благотворительный футбольный «Матч сердца». В составе команды Squadra Telethon будут играть Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, босс команды Стефано Доменикали и запасной пилот Джанкарло Физикелла. Фернандо Алонсо, также снялся в промо-ролике этого события вместе с известным певцом Эросом Рамазотти. В нем, Эрос, сидя за рулём Ferrari California, предлагает Алонсо поиграть в футбол. Фернандо соглашается, но с условием, что он разрешит Фелипе, Джанкарло и собственно Алонсо поездить на Ferrari California.