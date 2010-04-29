Создан первый украинский автомобиль для соревнований по энергоэффективности

Состоялась презентация автомобиля, который впервые представит Украину на Shell Eco-marathon (Шелл Эко-марафон) – ежегодном международном соревновании по энергоэффективности, цель которого – выявить новые и наиболее энергоэффективные конструкции автомобилей и их двигателей. Конструкторы украинского автомобиля, команда студентов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета «ЛСА-ХАДИ - Honda», отправятся на Shell Eco-marathon в г. Лаузиц, Германия, 6-7 мая 2010 года, где будут состязаться в попытке проехать наибольшую дистанцию, используя при этом наименьшее количество энергии, с 220 командами из 22 стран Европы. Участие «ЛСА-ХАДИ - Honda» в Shell Eco-marathon стало возможным благодаря спонсорской поддержке со стороны компании «Хонда Украина» и издания Business Ukraine. Первый украинский автомобиль соревнуется в категории, где представлены спроектированные в оптимальном с точки зрения аэродинамики футуристическом дизайне авто. Результатом годовой работы команды стало инженерное решение на базе бензинового двигателя внутреннего сгорания Honda GX35. Авто размером 3 м х 1 м х 0,7 м (ДхШхВ) весит 43 кг и вмещает одного пилота. В пресс-конференции, посвященной презентации первой украинской команды-участницы Shell Eco-marathon, приняли участие: Владимир Игнащенко, Первый заместитель министра охраны окружающей и природной среды Украины, Патрик Ван Дале, глава компаний «Шелл» в Украине, Хидето Ямасаки, президент компании «Хонда Украина», а также капитан харьковской команды «ЛСА-ХАДИ - Honda» Александр Чернышев. Владимир Игнащенко, Первый заместитель министра охраны окружающей и природной среды Украины: «Сегодня Украина как никогда заинтересована в разработке и практическом применении инновационных энергоэффективных решений во всех сферах деятельности. Проект Shell Eco-marathon помогает воспитывать будущее поколение учёных и конструкторов с правильным подходом к вопросам энергоэффективности в условиях ограниченности ресурсов и влияния энергетики на экологию. Минприроды заинтересовано в разработке таких энергоэффективных решений и поддержало дебют украинской команды в Shell Eco-marathon». Патрик Ван Дале, глава компаний «Шелл» в Украине: «Shell Eco-marathon уже сегодня позволяет инженерам завтрашнего дня разрабатывать решения, приближающие нас к новому энергетическому будущему. Его обязательными составляющими являются применение энергосберегающих технологий и более широкий выбор источников энергии, как традиционных, так и альтернативных. Участие первой украинской команды в Shell Eco-marathon подтверждает актуальность этих вопросов и для Украины, и мы с удовольствием приветствуем нового участника в решении мировой энергетической задачи». Хидето Ямасаки, президент компании «Хонда Украина»: «Партнерство Honda и Shell в рамках данного проекта основано на единстве эко-философии, которую исповедуют обе компании. Honda является лидером в сфере экологических инноваций, мы создаем энергоэффективные продукты, используем альтернативное топливо и постоянно работаем над снижением выброса СО2 в атмосферу. Shell Eco-marathon – это площадка для создания инновационных решений в сфере энергосберегающих технологий. Обществу требуется новое поколение талантливых молодых людей, способных найти решение самых сложных проблем мирового энергопотребления. С этой точки зрения, участие Honda в проекте является органичным продолжением философии компании. Для нас защита окружающей среды и технические инновации, направленные на создание дружественной к природе мобильности, являются ключевыми приоритетами. Поэтому и в Украине развитие инженерной мысли и инновационных технологий стало важным звеном социальной активности компании «Хонда Украина». «Быть первой украинской командой на Shell Eco-marathon для нас большая честь и ответственность. Мы долго готовились к участию в проекте, где получим возможность на практике применить наши знания, а также присоединиться к поиску решений вопросов эффективного использования энергии, актуальных для всего мира», – прокомментировал капитан команды «ЛСА-ХАДИ - Honda» Александр Чернышев.