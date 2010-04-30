Бенитес: Большую часть матча мы играли лучше

Главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (2:1, 0:1). «Думаю, что большую часть матча мы играли лучше и были близки к выходу в финал, поэтому пропущенный гол очень расстроил. Мы знали, что «Атлетико» очень опасен на контратаках, поэтому продолжали играть активно и после гола Бенаюна. Очевидно, что перед этим матчем мы имели проблемы с атакующей линией, из-за чего пришлось пробовать различные варианты. Почему не играл Нгог? Он не был готов на 100 процентов. Сейчас у нас непростой период, когда все складывается против нас, но наши футболисты очень старались сегодня, и болельщики должны гордиться ими», – приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля».