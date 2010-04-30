Плющенко заработал на посту депутата более 12,5 миллионов рублей

Деятельность олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на посту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга обошлась налогоплательщикам в 12,7 млн рублей, в которую включены его зарплата и содержание аппарата. С момента избрания депутатом в 2007 году Плющенко посетил 11 из 123 заседаний и внес два законопроекта. Представители «Единой России» грозятся лишить фигуриста мандата, если лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «не дисциплинирует своего партийного подопечного, чтобы тот либо отказался от мандата сам, либо начал полноценно работать». «Совершенно очевидно, что он не может полноценно работать на благо петербуржцев в связи с занятостью в большом спорте и участием в рекламных кампаниях. Отрицательный пример депутата от вашей партии может пагубно повлиять на доверие петербуржцев не только к «Справедливой России», но и ко всему городскому парламенту», – приводит слова единороссов «Коммерсант».