Формула-1. Физикелла: У Петрова, определенно, есть талант

Знаменитый гонщик Джанкарло Физикелла, который сейчас является тест-пилотом «Феррари», высказал свое мнение о россиянине Валерии Петрове из «Рено». «В последней гонке – на Гран-при Китая – он выступил отлично. Какие к нему могут быть вопросы? Что касается сходов, то отнюдь не всегда гонщик покидает гонку из-за собственных ошибок – часто это происходит по техническим причинам. Думаю, именно последний Гран-при был для Виталия очень важен. Он получил хороший результат и явно был очень быстр, а ведь гонка проходила в весьма непростых погодных условиях. У вашего пилота, определенно, есть талант, – приводит его слова «Спорт Экспресс». – В начале, когда ты молод, кажется, что самое главное – быть быстрым, показать скорость. На самом деле поначалу гораздо важнее быть стабильным, стараться сохранить резину, сберечь мотор. Короче, важно остаться на трассе, а не оказаться на обочине. Все это нужно для того, чтобы проехать как можно больше кругов, что необходимо для улучшения гонщицких качеств, для получения знаний об автомобиле, для повышения уверенности в своих силах, наконец. Насколько психологически сложно для гонщика не финишировать в Гран-при несколько раз подряд? Согласен, это тяжело. Но если мы говорим о Петрове, то он не первый год в автоспорте и у него уже есть опыт поражений и сходов. Уверен, что сам он прекрасно понимает, были эти сходы следствием его ошибок или нет. Ведь из сходов тоже можно извлечь уроки, многому научиться. От себя скажу, что в такие моменты важно сохранять мотивацию. Она спасает, когда наваливаются проблемы и усталость. Хорошо, что серия отрицательных результатов для Петрова завершилась, а своим выступлением на Гран-при Китая Виталий, думаю, остался весьма доволен».