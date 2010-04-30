Бенитес назвал причину вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес назвал причину поражения своей команды в полуфинале Лиги Европы от мадридского «Атлетико». По словам наставника, по ходу всего сезона «Ливерпуль» преследовали травмы футболистов и другие сложности, и в итоге это сказалось на выступлении команды, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоялся вечером 29 апреля в Англии. Основное время время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля», и по сумме двух встреч счет стал ничейным (1:1). В дополнительное время команды обменялись мячами, и «Атлетико» вышел в финал за счет большего количества голов на чужом поле. В финале, который состоится 12 мая в Гамбурге, «Атлетико» встретится с английским «Фулхэмом». Эта команда в полуфинале по сумме двух встреч победила "Гамбург" со счетом 2:1. Что касается «Ливерпуля», то после вылета из Лиги Европы он четвертый сезон подряд не смог выиграть ни одного трофея. В чемпионате Англии - 2009/10 команда выступает неудачно и в следующем сезоне не примет участия в Лиге чемпионов. На пресс-конференции после матча с «Атлетико» Бенитес отказался говорить о своем будущем в «Ливерпуле». Испанский наставник отметил, что думает только о последних играх чемпионата Англии с «Челси» и «Халл Сити». Итальянские СМИ в последние недели пишут, что Бенитес является одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Ювентуса».