Хоккей. Овечкин согласился играть за сборную России на ЧМ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал главному тренеру сборной России по хоккею Вячеславу Быкову сыграть в составе национальной команды на чемпионате мира в Германии. Помимо «Александра Великого», готовность встать под флаги сборной выразили и другие представители «русского легиона» «Вашингтона», который накануне выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. Речь дет об одноклубниках Овечкина - Александре Семине и Семене Варламове. «Скажу так: ребята хотят сыграть на чемпионате мира, - заявил Быков в интервью газете «Советский спорт». - Я уже контактировал с ними. Они приедут. Вот только что, когда был в раздевалке, разговаривал с Сашей Овечкиным. Я почувствовал по голосу, что ему очень грустно и обидно. Этот звонок был как раз вовремя. Он желает сыграть в Германии. Сейчас приеду в отель и переговорю с Сашей Семиным и Семеном Варламовым. Думаю, они тоже согласятся». Журналисты подсчитали, что с учетом «вашингтонцев» Быкову придется вывести из нынешнего состава сборной, которая накануне стартовала на Шведских хоккейный играх поражением от финнов, одиннадцать игроков. «Все ребята, которые приехали в сборную, знают, по каким правилам идет игра, - отметил тренер. - Перед матчем мы сказали то же самое. Мы будем поступать с ними честно. И сформируем такую команду, которая сможет победить в Германии». Первенство мира по хоккею, на котором нашей команде вновь предстоит защищать чемпионский титул, пройдет в Германии с 7 по 23 мая. На предварительном групповом этапе соперниками сборной России будут Словакия, Казахстан и Белоруссия.