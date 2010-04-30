Аршавин: Я – за «Челси». А моя жена – за «Манчестер»

«Арсенал» уже лишился шансов на золотые медали премьер-лиги, которые оспорят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Полузащитник «канониров» Андрей Аршавин заявил «Спорт Экспрессу», что его симпатии в чемпионской гонке на стороне синих. «Я - за «Челси». А супруга Юля - за «Манчестер». Я бы даже не сказал, что поддерживаю в этом противостоянии «Челси», поскольку там играет Жирков. Или из-за того, что этот клуб возглавляет Роман Аркадьевич Абрамович. Просто считаю, что у «Челси» самый сильный состав, который на протяжении всего сезона показывал самую уверенную игру. Были отличные матчи и у нас, и у «Манчестера», но в целом «Челси» — самая крепкая команда. Считаю, что она больше всех заслужила чемпионский титул», — сказал Аршавин.