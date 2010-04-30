Шумахер стал членом Ордена Почетного легиона

В четверг в Приже прошла церемония вручения Ордена Почетного легиона семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. Награду немец получил из рук премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Кроме того, на мероприятии присутствовали президент ФИА Жан Тодт и бывший гонщик «Формулы-1» Жан Алези. «Чтобы найти фигуру, сопоставимую с Шумахером, нужно вспомнить самое начало истории «Формулы-1», легендарного Хуана-Мануэля Фанхио, который может считаться единственным соперником немца», – цитирует Фийона Motorsport.