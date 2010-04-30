Хоккей. Оглашен состав сборной США на чемпионат мира

Главный тренер сборной США по хоккею Скотт Гордон назвал окончательный состав на чемпионат мира 2010 года. Гордон вызвал в команду 23 игроков - трех вратарей, восемь защитников и 12 нападающих. Большинство включенных в состав хоккеистов представляют клубы НХЛ, завершившие борьбу за Кубок Стэнли, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Из игроков, которые выступали на Олимпиаде-2010 и завоевали серебряные медали, на чемпионат мира поедет только защитник "Лос-Анджелес Кингс" Джек Джонсон. Сразу семь хоккеистов, вызванных в сборную, не имеют опыта выступлений за национальную команду: вратари Бен Бишоп и Дэвид Леджо, защитники Энди Грин и Кит Яндл, нападающие Крис Крейдер, Ти. Джей. Гальярдо и Тим Кеннеди. Чемпионат мира по хоккею 2010 года пройдет 7-23 мая в Германии. В первом групповом турнире соперниками сборной США будут команды Германии, Дании и Финляндии. Состав сборной США на чемпионат мира по хоккею Вратари: Бен Бишоп (Преория Ривермен, АХЛ), Скотт Клемменсен (Флорида Пантерс), Дэвид Леджо (ТПС, Финляндия). Защитники: Тейлор Чорни (Эдмонтон Ойлерс), Мэтт Гилрой (Нью-Йорк Рейнджерс), Энди Грин (Нью-Джерси Девилс), Мэтт Грин, Джек Джонсон (оба - Лос-Анджелес Кингс), Джек Хиллен (Нью-Йорк Айлендерс), Майк Лундин (Тампа-Бей Лайтнинг), Кит Яндл (Финикс Койотс). Нападающие: Райан Картер (Анахайм Дакс), Брэндон Дубински (Нью-Йорк Рейнджерс), Ник Фолиньо (Оттава Сенаторс), Ти. Джей. Гальярди (Колорадо Эвеланш), Кристиан Хансон (Торонто Мейпл Лифс), Тим Кеннеди (Баффало Сейбрс), Крис Крейдер (команда университета Бостона), Дэвид Мосс, Эрик Нистрем (оба - Калгари Флеймс), Кайл Окпосо (Нью-Йорк Айлендерс), Ти. Джей. Оши (Сент-Луис Блюз), Райан Потулни (Эдмонтон Ойлерс).