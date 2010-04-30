Хоккей. Московское «Динамо» сливается с ХК МВД

Президент КХЛ Александр Медведев официально объявил о слиянии двух клубов - московского «Динамо» и ХК МВД из подмосковной Балашихи, сообщает «Спорт Экспресс». В следующем сезоне клуб будет называться ОХК «Динамо» (Объединенный хоккейный клуб «Динамо»). Пресс-конференция, посвященная слиянию «Динамо» и ХК МВД, состоялась 30 апреля. По словам Медведева, в сезоне-2010/11 ОХК «Динамо» проведет до 25 матчей на главном хоккейном стадионе России - арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. Договоренность об этом уже достигнута с мэром Москвы Юрием Лужковым. Президент КХЛ подчеркнул, что «Мегаспорт» не будет основным домашним стадионом команды. Где пройдет большая часть домашних матчей ОХК «Динамо», пока неясно. В сезоне-2009/10 «Динамо» играло на Малой спортивной арене «Лужники», а ХК МВД - на «Арене Балашиха».