Гамула: Как бы стать Хоттабычем, чтобы остаться в Премьер-лиге?

Главный тренер «Закарпатья» Игорь Гамула прокомментировал сложное турнирное положение своей команды, рассказал о предсезонных задачах, а также отметил, какие личные качества он ценит в себе. «Я сейчас задаю себе вопрос, как бы стать стариком Хоттабычем, чтобы остаться в премьер-лиге? Как бы превратиться в волшебника? У меня контракт подписан по системе «1+1», но наша тренерская доля такова: выиграли – хорошая команда, проиграли – плохой тренер. Работа у нас неблагодарная. Я не могу оценивать финансовое состояние своей команды. Это не моя компетенция. Деньги в команде есть, но давайте не будем обсуждать такие вопросы, к тому же сейчас не та ситуация, чтобы об этом говорить. Хотелось бы, естественно, лучшего, но есть то, что есть. Однако раз я сюда приехал работать, то должен работать. Я, как говорится, не перебираю на рынке помидорами: где крупнее, лучше. Меня пригласили, я согласился, значит, нужно работать на тех условиях, что есть. Когда руководители клубов дают время, то получаются очень хорошие команды. Примером тому служит казанский «Рубин» Курбана Бердыева. Я пристально слежу за этой командой. В 2002 году я, будучи главным тренером новороссийского «Черноморца», выходил с казанцами в премьер-лигу. И вот с того времени Бердыев строит свою команду, и посмотрите, чего добился «Рубин»! Мне в Ужгороде никто не мешает творить. Конечно, хотелось, бы лучших условий... Но люди стараются и все для этого делают. Мне дали шанс работать в премьер-лиге Украины, и за это я уже благодарен хозяевам «Закарпатья». Только за это могу сказать им большое спасибо. Как я уже говорил, родом я из Алчевска, но мой дом – в Новороссийске, а моя дочь – в Ростове. Получается, что живу на три дома. Я – советский человек. У меня очень много друзей и в Украине, и в России, и в Грузии, и в Армении, и в Узбекистане, и в Азербайджане... Я могу приехать в любую страну, которая раньше входила в СССР, и меня там хорошо примут и встретят, потому что я нормальный, порядочный человек. Я всегда радовался успехам своего близкого друга Александра Заварова в киевском «Динамо». Тот же Заваров живет одновременно в Украине и во Франции, а я – в России и Украине. А родина у нас с Сашей одна – Украина, где мы вместе начинали играть в футбол, вместе чудили, вместе служили... Про нас с Заваровым написано очень много, но все это уже в прошлом. Сейчас мы серьезные люди. Говорят, что я в хит-парадах прессы занимаю первые места, но я на это не обращаю внимания. Себя всегда хвалю за то, что я находчивый и могу ответить на любой вопрос. Как говорил мой очень хороший друг Виктор Прокопенко, к сожалению, уже покойный: «Юмор – это как беременность: он либо есть, либо его нет», – цитирует Гамулу Cxid.info со ссылкой на «Футбольное обозрение».