Бокс. Дзинзирук: Сейчас для меня главное – красиво победить Хусанова

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе украинец Сергей Дзинзирук, который 14 мая проведет свой первый поединок на американском ринге против Шерзода Хусанова из Узбекистана, рассказал о предстоящем бое. Отвечая на вопрос «Ваш соперник Шерзод Хусанов особым авторитетом не пользуется. Стоило менять Германию на Америку ради поединков с такими боксерами?», Сергей сказал: » Но вы же только что сами говорили о моем более чем длительном простое! Сразу бросаться под танки не стоит. Сейчас главное — красиво победить Хусанова, а вот дальше будут уже более звездные соперники. Хотя давайте не забегать вперед. Узбек — далеко не мальчик для битья. К примеру, на любительском ринге у нас с ним схожие достижения — венцом карьеры в аматорах стали серебряные медали мирового первенства. Я хорошо помню свои непростые поединки против аргентинца Себастьяна Лухана и чеха Лукаша Конечны. Хусанов — парень из той же оперы. Чтобы отстоять титул, мне придется полностью выложиться на ринге», – цитирует Дзинзирука газета «Новая».