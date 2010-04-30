Месси: «Барселону» покинуть не могу. Она дала мне все.

Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси исключил возможность перехода в один из клубов английской премьер-лиги, заявив о преданности цветам каталонского клуба. «Я даже не думаю об этом. «Барселона» является моей жизнью, она дала мне всё. Именно в ней я вырос как футболист и не могу её покинуть. О моём переезде в премьер-лигу не может быть и речи, хотя я знаю, что футбол в Англии находится на очень хорошем уровне. Матчи этого первенства я иногда смотрю по телевизору. Не могу представить себя в Англии, потому что «Барселона» находится в моём сердце. Я люблю этот клуб, людей, которые здесь работают, я люблю здесь всё», — цитирует Месси интернет-издание Goal.