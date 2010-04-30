Емельяненко назвал дату своего поединка

Чемпион WAMMA в тяжелом весе и один из лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории Федор Емельяненко, выступая 25 апреля в Японии на пресс-конференции после прощального боя Хидехико Йошиды, на котором он присутствовал в качестве почетного гостя, назвал время проведения своего следующего поединка, передает ALLBoxing.ru. «Было принято решение, что я буду драться с Фабрисио Вердумом в конце июня», - сказал Федор. Говоря о конце июня, Емельяненко, очевидно, имел в виду намеченное на 26 июня шоу Strikeforce, которое пройдет в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Об участии Федора в этом шоу говорилось уже давно, однако руководство представляющей интересы Федора компании M-1 Global до сих пор не могло прийти к соглашению с руководством Strikeforce. Еще на прошлой неделе президент M-1 Global Вадим Финкельштейн выражал недовольство тем, как складывается сотрудничество с американскими партнерами. Заявление Емельяненко может означать, что сторонам все-таки удалось прийти к какому-то соглашению, хотя официального объявления об этом пока сделано не было. Ранее сообщалось, что россиянин Федор Емельяненко может провести свой следующий поединок 16 апреля против бразильца Фабрисио Вердума.