Ф/катание. Плющенко: Пятерной прыжок я не осилю

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает исполнение пятерных прыжков в фигурном катании вопросом времени, хотя признает, что сам не в состоянии его выполнить. «Учитывая мой возраст и весь набор травм, пятерной я не осилю. Впрочем, уверен: на сегодняшний день никто из моих соперников не в состоянии этого сделать. Однако считаю, что пятерной прыжок – это лишь вопрос времени. Ученые не перестают придумывать что-то новое. Надеюсь, что скоро у фигуристов появятся более совершенные, облегченные коньки. Человечество не стоит на месте. Я смотрю на своего сына, которому еще не исполнилось 4 лет, вижу, как он играет в футбол, катается на велосипеде, и понимаю, что современные дети более мощные и быстрые, чем были мы. Без сомнения, именно они и совершат все самые сенсационные прорывы в спорте завтрашнего дня», – приводят слова Плющенко «Аргументы и факты».