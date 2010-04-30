Фехтование. ЧЕ. Украинский шпажист завоевал «бронзу»

Первую медаль для Украины на Чемпионате Европы среди спортсменов моложе 23 лет завоевал шпажист Анатолий Герей. В полуфинальном поединке украинец уступил россиянину Павлу Сухову. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Вообще события на дорожке у этих спортсменов развивались достаточно бурно. Ведя в счете 6:1 Анатолий за последнюю минуту первого раунда умудрился это преимущество потерять. В итоге на перерыв спортсмены ушли с равным счетом 8:8. А дальше начало твориться что-то невообразимое: за следующие 78 секунд российский спортсмен смог нанести 6 уколов, тогда как украинец поразил соперника всего трижды, таким образом, счет стал 14:11 в пользу Сухова. Но Толик тоже не сдавался и смог сравнять счет: 14:14. Но в конце фортуна отвернулась от Герея – итоговый пятнадцатый укол нанес Павел Сухов. В 1/8 финала завершил свое выступление Евгений Макиенко, уступив венгру Андрасу Петедри 6:15. Ступенью раньше выбыл из соревнований Валерий Жарский, проиграв Людвигу Хиллестад из Норвегии 8:15. Денис Борейко не вышел из предварительного тура соревнований и завоевал 76 место. Федерация фехтования Украины поздравляет Михаила Подольского и Анатолия Герея – тренеров бронзового призера Чемпионата Европы среди молодежи Анатолия Герея. Невысокий результат показали украинские рапиристки, защищавшие честь Украины в этот же день. Александра Синюта в 1/16 финала уступила россиянке Виктории Козыревой 11:15. Аналогичный результат показали и Ольга Куценко уступив Монике Палисжевской из Польши 13:15. Марина Крамаренко и Марта Лозинская не вышли из предварительного тура соревнований. Технические результаты: Шпага мужская: 1. Павел Сухов (Россия) 2. Энрико Гароззо (Италия) 3. Андрас Петерди (Венгрия) 3. Анатолий Герей (Украина) 14. Евгений Макиенко (Украина) 30. Валерий Жарский (Украина) 76. Денис Борейко (Украина) Рапира женская: 1. Диана Яковлева (Россия) 2. Валентина Де Констанзо (Италия) 3. Мартина Батини (Италия) 3. Татьяна Долникова (Россия) 21. Александра Синюта (Украина) 27. Ольга Куценко (Украина) 36. Марина Крамаренко (Украина) 39. Марта Лозинская (Украина)