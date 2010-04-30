Илюмжинов: Шахматисты выйдут на ТВ, если согласятся на укороченные партии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, когда шахматы попадут на телеэкраны и за кого он болеет в матче между Топаловым и Анандом. «Вот «Аль-Джазира» показывает шахматы четыре часа в день. Многие газеты и телевидение у нас коммерческие. Лучше показывать «Дом-2» или какое-то другое шоу — «Минута славы», «Танцы на льду», а шахматы никак не найдут эфирного времени. Партия может длиться 2-5 часов, это не бокс и не футбол. Вот здесь проблема. Если шахматисты согласятся более укороченные партии играть, тогда шахматы выйдут на телевидение. За кого я болею? Если скажу, что за Топалова, меня в Индию не пустят. Если за Ананда, то сейчас в Болгарию не поеду (смеётся). Конечно, это два очень интересных и выдающихся шахматиста. В первой партии Топалов выиграл, во второй Ананд, потом ничья, потом снова Ананд. Очень кровавая битва там происходит. Поэтому я — за красивые шахматы», — сказал Илюмжинов в интервью «Эхо Москвы».