Аршавин очень огорчил наставника «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что он расстроен некоторыми высказываниями Андрея Аршавина в прессе. В первую очередь рулевого лондонской команды огорчили те слова Аршавина, согласно которым россиянин хотел бы завершить свою карьеру в испанской «Барселоне». Лидер сборной России никогда не скрывал своей любви к каталонскому клубу, сообщает «Фраза» со ссылкой на FederalPost. «С таким отношением дел мы не можем смириться, - заявил Венгер. - Если ты в «Арсенале», то в «Арсенале». Когда ты в другом месте, значит в другом месте. Считаю, что гордость должна заставлять любить тот клуб, в котором ты играешь сейчас». «Осталась ли мечта оказаться в «Барселоне»? Если бы я хоть год отыграл в «Барселоне», это стало бы венцом моей карьеры», - эти слова, сказанные Аршавиным в интервью «Спорт Экспресс», судя по всему, и «зацепили» Арсена Венгера.