Платини намекнул, кого хочет видеть наставником сборной Франции

Президент УЕФА Мишель Платини считает наставника «Бордо» Лорана Блана идеальным кандидатом на смену Раймону Доменеку на посту главного тренера сборной Франции. Экс-чемпион мира Блан возглавляет список претендентов на место рулевого «трехцветных», в который также входят тренер «Марселя» Дидье Дешам, Жан Тигана и помощник Доменека Ален Богоссян. «Лоран Блан это хороший выбор. Но решение принимает совет Федерации футбола Франции, не я. Хорошо, что смена идет плавно. Это не будет мешать ни игрокам, ни Раймону. Наоборот – футболисты захотят произвести хорошее впечатление на нового тренера», – отметил Платини, передает «РИА«Новости». Контракт Доменека истекает после окончания ЧМ-2010.