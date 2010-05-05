«Барселона» установила рекорд чемпионатов Испании

«Барселона» установила новый рекорд чемпионатов Испании по набранным очкам. Поздно вечером 4 мая в 36-м туре национального первенства «Барселона» победила на своем поле «Тенерифе» (4:1), набрала 93 очка и превзошла достижение «Реала» (92 очка), установленное в сезоне-1996/97, сообщает Reuters. 13 лет назад в чемпионате Испании участвовали 22 команды, а не 20, как сейчас. Таким образом, в сезоне-1996/97 «Реал» набрал 92 очка в 42 матчах. «Барселона» сумела набрать 93 очка в 36 играх и в двух оставшихся матчах может набрать еще шесть очков. В игре с «Тенерифе» в составе «Барселоны» дважды отличился Лионель Месси, еще по голу забили Боян Кркич и Педро Родригес. Месси укрепил лидерство в споре бомбардиров чемпионата Испании, на его счету уже 31 гол.