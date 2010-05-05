Хоккей. Москва плохо повлияла на здоровье Овечкина и Семина

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Александр Семин заболели, прилетев в Москву из Вашингтона. В связи с простудой оба хоккеиста пропустили тренировку сборной России во вторник, 4 мая. Овечкин и Семин находятся на тренировочной базе команды в подмосковном Новогорске, пишет издание «Спорт Экспресс». Как отмечает газета «Советский спорт», Семину в связи с болезнью была прописана капельница с витаминами. Что касается Овечкина, то 4 мая он прошел медобследование и сдал тест на допинг. Скорее всего, простуда не помешает обоим нападающим принять участие в чемпионате мира в Германии. Во вторник тренировку сборной России пропустили также вратарь Семен Варламов и форвард Сергей Федоров. У Варламова нет хоккейной формы, которая потерялась по дороге из Вашингтона в Москву (Варламов, Овечкин и Семин выступают за "Вашингтон Кэпиталс"). У Федорова небольшая травма ноги. Информация о том, что у Овечкина также пропала форма, не подтвердилась. 4 мая первую тренировку в составе сборной России провели прилетевшие из НХЛ Илья Ковальчук, Александр Фролов и Денис Гребешков, а также игроки казанского "Ак Барса" Алексей Терещенко, Илья Никулин и Алексей Емелин. Вечером стало известно, что на чемпионате мира не сыграет Александр Радулов, у которого обнаружился разрыв связок голеностопа. 7 мая сборная России вылетит в Германию, а 9 мая проведет первый матч против Словакии. Другими соперниками россиян на первом групповом этапе чемпионата мира будут команды Казахстана и Белоруссии.