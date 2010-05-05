Олимпийская чемпионка вернулась в спорт в… 18 лет

Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной гимнастике американка Шон Джонсон объявила о возвращении в спорт. 18-летняя Джонсон, не участвовавшая в соревнованиях после Олимпиады в Пекине, заявила, что она попытается вернуться в сборную США и выступить на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сообщает Associated Press. На Играх-2008 американка завоевала золото в упражнениях на бревне, а также выиграла три серебряные медали - в абсолютном первенстве, вольных упражнениях и командном турнире. На чемпионате мира 2007 года Джонсон завоевала три золотые награды - в абсолютном первенстве, командном турнире и вольных упражнениях. После Олимпиады в Пекине гимнастка принимала участие в благотворительных и коммерческих мероприятиях, а также стала победительницей американского телешоу "Танцы со звездами". В январе 2010 года Джонсон получила травму колена, катаясь на лыжах. В феврале ей была сделана операция, полное восстановление ожидается через два месяца. Спортсменка уже приступила к тренировкам, но пока занимается не в полную силу. Тренер Джонсон рассказал, что в 2010 году гимнастка будет только тренироваться, а на официальных соревнованиях она выступит в 2011 году. Сама спортсменка заявила, что она сделает все, чтобы принять участие в Олимпиаде 2012 года.