«Бенфика» продала игрока «Реалу» за рекордную для нее сумму

Мадридский «Реал» купил 22-летнего полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию. Сумма сделки составила 34,5 миллиона евро. Об этом пишет аргентинское издание Ole. Тем самым «Бенфика» установила рекорд суммы, полученной от продажи игрока португальскими клубами. Интерес к Ди Марии, являющемуся лидером «Бенфики», проявляли также английские клубы - лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» - однако купить игрока удалось именно «Реалу». Официально Ди Мария перейдет в мадридский клуб летом 2010 года, когда откроется трансферное окно. Ранее стало известно, что «Бенфика» приобрела за 8,4 миллиона евро полузащитника аргентинской «Боки Хуниорс» Николаса Гаитана. Считается, что Гаитан куплен в качестве замены Ди Марии. Ди Мария перешел в «Бенфику» из аргентинского клуба «Росарио Сентраль» в 2007 году за восемь миллионов евро. В сезоне-2009/10 полузащитник провел за лиссабонский клуб 26 матчей и забил пять голов. Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона включил Ди Марию в предварительный состав команды на чемпионат мира 2010 года.