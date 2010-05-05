«Ювентус» хочет отобрать у «Зенита» главного тренера

Руководство туринского «Ювентуса» сделало предложение возглавить команду главному тренеру питерского «Зенита» Лучано Спаллетти, сообщает интернет-издание Goal.com. По данным итальянской газеты Corriere dello Sport, во вторник, 4 мая, Спаллетти звонил один из членов совета директоров «Ювентуса». Что ответил тренер «Зенита», неизвестно. Контракт Спаллетти с российским клубом действует до 2013 года. Как отмечает Corriere dello Sport, главным претендентом на пост нового наставника «Ювентуса» остается испанец Рафаэль Бенитес, тренирующий «Ливерпуль». Ожидается, что имя нового тренера туринской команды будет объявлено в течение ближайших двух недель. В настоящее время «Ювентус» возглавляет Альберто Дзаккерони, сменивший по ходу сезона Чиро Феррару. Однако команда выступает неудачно, занимая седьмое место в чемпионате Италии за два тура до окончания турнира. Выше шестого места «Ювентус» не поднимется. Лучано Спаллетти возглавил «Зенит» в декабре 2009 года. В чемпионате России - 2010 команда делит первое-второе место со "Спартаком" из Нальчика.