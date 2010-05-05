Блаттер: У России больше шансов, чем у Англии, получить ЧМ

Президент ФИФА Зепп Блаттер отметил усилия оргкомитета «Россия-2018/2022», а также подчеркнул, что шансы провести чемпионат мира по футболу у России значительно выше, чем у Англии. «Я был в России не так давно, встречался с президентом Дмитрием Медведевым, и то, что они показали - просто замечательно, - цитирует слова Блаттера Evening Standard. - Россия - это не страна, это целый континент, и у нее большие планы на будущее. Заявка Англии - самая простая. У них уже есть вся инфраструктура, и проблем с проведением турнира не возникнет. Англия не будет усердно убеждать нас, остальным же придется это сделать. Хотя я не уверен, что Англия получит чемпионат мира». Хозяйка чемпионата мира 2018 года будет определена в декабре на заседании исполнительного комитета ФИФА. Напомним, что накануне от спора за первенство планеты 2018 отказалась Япония, решившая сконцентрировать усилия для успешной кампании 2022.