Луческу: О ничьей с «Динамо» даже не хочу думать

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу и думать не хочет о ничьей в предстоящем матче с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт ФК«Шахтер». «Важно, чтобы мы смогли в предстоящем матче продемонстрировать зрелищный футбол. Мы никогда и ни от кого не ждали помощи, а наоборот, всего добивались своей игрой. Знаем, что завтра сыграем с командой, которая будет цепляться за свой последний шанс. Наверняка они будут более нервными, чем мы». «Это нормально. Завтрашний матч и для нас, и для них – подтверждение того, что мы на сегодняшний день можем, показатель уровня украинского футбола. В составе «Динамо» выступает много игроков, имеющих большой опыт. У нас более молодая команда. Наверняка завтра с их стороны будут всевозможные профессиональные трюки. «Ничья? Даже не хочу об этом думать. Мы хотим победить и доказать, что мы заслуживаем быть чемпионами. Поэтому о другом результате я даже не думаю. Конечно, все может произойти. Не мы же одни на поле находимся, есть еще и соперник. Но мы должны выйти с большой уверенностью, что можем обыграть «Динамо». «От своей игры мы, естественно, отказываться не будем, мы ее ставили многие годы. Поэтому будем играть в атакующий футбол. Посмотрим, чем ответят наши оппоненты. Они базируют сейчас свою игру на физических кондициях, пытаются длинными передачами найти нападающих, пробуют там прикрыть мяч за счет того, что атакующие игроки очень хорошо действуют корпусом». «Мы же должны их блокировать, чтобы эти мячи не дошли до нашей штрафной площадки, потому что там они опасны. Но что они смогут противопоставить нашей быстрой комбинационной игре – это уже другой вопрос. По типу игры встретятся две абсолютно разные команды. Может быть, это и станет главной темой завтрашнего спектакля».