Хоккей. Киевский «Будивельник» возглавит чешский тренер

Главным тренером новичка КХЛ киевского клуба «Будивельник», скорее всего, станет 42-летний Йозеф Яндач. Этот специалист еще недавно рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост нового главного тренера сборной Чехии. Контракт с Яндачем может быть подписан в середине мая, передает «Спорт Экспресс». Руководство киевского клуба в настоящий момент ведет активную селекционную работу, и в ближайшее время будут названы первые новички клуба. Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига и украинский хоккейный клуб «Будивельник» из Киева подписали протокол о намерениях. Согласно этому документу клуб «Будивельник» имеет намерение принять участие в чемпионате КХЛ в сезоне 2010-2011 годов, выполняя правила, предусмотренные локальными нормативными актами Лиги.