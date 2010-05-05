Абрамович выделит 70 миллионов на покупку Торреса

Владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович готов выделить 70 миллионов фунтов стерлингов на покупку нападающего «Ливерпуля» и сборной Испании по футболу Фернандо Торреса, который сейчас восстанавливается от травмы, рискуя пропустить чемпионат мира. По информации Daily Mail, правление «Челси» уже обсудило возможность осуществления сделки, а также убедило Абрамовича в целесообразности покупки испанского форварда. Российский бизнесмен доволен выступлением команды в нынешнем чемпионате Англии, а также работой тренера Карло Анчелотти, поэтому готов выделить клубу большую сумму денег на трансферную кампанию. Торрес в прошлом году подписал новый контракт с «Ливерпулем» сроком на четыре сезона и зарплатой, составляющей 110 тысяч фунтов в неделю. Тем не менее, учитывая большую вероятность ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера, а также тот факт, что мерсисайдцы в следующем сезоне не сыграют в Лиге чемпионов, испанский футболист может согласиться на переход.