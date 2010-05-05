Бокс. Иск о сексуальных домогательствах Котто отозван из суда

История о сексуальных домогательствах со стороны Мигеля Котто, его отца и других членов его команды в отношении наёмной работницы не нашла продолжения. Напомним, в декабре прошлого года бывший администратор дома Котто Марта Чакон Асеведо заявила, что люди из окружения боксёра домогались её, и в случае отказа угрожали ей увольнением. Асеведо в итоге потеряла работу, по её словами, как раз из-за прекращения отношений с Котто. Асеведо подала в суд и требовала компенсацию в размере $ 500 тысяч, однако, как сообщила газета El Nuevo Dia, иск был отозван из суда. По данным издания, стороны урегулировали спор без судебного разбирательства, договорившись о выплате Асеведо $ 47,5 тысяч. При этом Котто отказался признавать свою вину.